Apple ziet vraag naar iPhones vertragen - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple kampt, naast verstoringen in de aanvoerketens, nu ook met een verminderde vraag naar iPhones. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Apple zou zijn toeleveranciers hebben gewaarschuwd van de daling in de vraag naar zijn iPhone 13. Bloomberg voerde donderdag aan dat Apple de doelstelling voor de productie van dit toestel met 10 miljoen exemplaren heeft verlaagd naar 90 miljoen als gevolg van een tekort aan onderdelen. Bron: ABM Financial News

