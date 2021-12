Beursblik: ING verhoogt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Corbion verhoogd van 30,54 naar 38,11 euro met handhaving van het advies op Houden. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank. ING heeft de verwachtingen voor Corbion onderworpen aan een herziening na de opgelopen koers van de dollar, die daarmee 3,5 procent aan de omzetverwachting voor 2022 toevoegt, uitgaande van een euro/dollar van 1,13. Corbion haalt circa 80 procent van de omzet uit de Verenigde Staten, zo merkte ING op. ING wees op de eerder door Corbion bijgestelde ramingen voor de omzetgroei en de operationele marge van de kernactiviteiten. Corbion gaat er vanuit dat de omzet over het jaar 2021 aan de bovenkant van de bandbreedte van 13 tot 15 procent uitvalt en de EBITDA marge juist aan de onderkant van de bandbreedte van 13 en 15 procent. ING gaat uit van een omzetgroei van 15,3 procent en een marge van 13,3 procent. Voor 2022 verwacht de bank dan weer een marge van 14,2 procent met een nog altijd negatieve kasstroom en een schuldratio van 2. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Corbion 0,9 procent hoger op 41,56 euro. Bron: ABM Financial News

