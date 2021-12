Beursblik: Aalberts drastischer dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het management van Aalberts neemt drastischere stappen qua investeringen, overnames, desinvesteringen en kostenbesparingen dan verwacht. Dit zegt analist Peter Olofsen van Kepler Cheuvreux in reactie op de doelstellingen die Aalberts donderdagochtend voor de komende jaren presenteerde. Tussen 2022 en 2026 wil Aalberts een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent realiseren. Daarnaast streeft het bedrijf naar een EBITA-marge van 16 tot 18 procent en een rendement op kapitaalinvesteringen van 18 tot 20 procent. De doelstelling voor de omzetgroei lijkt Olofsen enigszins ambitieus, "gezien de verwachte groei van eindmarkten als de bouw en de automotive sector op middellange termijn". Daarentegen vindt de analist de doelstelling voor de marge "realistisch of zelfs enigszins conservatief". Kepler heeft een Houden advies op Aalberts. Bron: ABM Financial News

