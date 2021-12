TIE haalt investeerder Partinc Capital binnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in Partinc Capital een investeerder gevonden die voor 3 miljoen euro aandelen TIE Kinetix heeft ingeslagen. Dit maakte TIE donderdag bekend. Partinc is Zweeds en richt zich op investeringen in SaaS-bedrijven die softwarediensten leveren voor 'business-to-business'-relaties zoals TIE Kinetix. TIE Kinetix is de eerste investering van Partinc Capital in Nederland. Bron: ABM Financial News

