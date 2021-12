Beursblik: RBC haalt ING van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft donderdag het advies voor ING verlaagd van Outperform naar Sectorperform, maar verhoogde wel het koersdoel van 13,50 naar 15,00 euro. Dit bleek uit een analistenrapport. De analisten wezen erop dat de blootstelling van ING aan de energiesector groter is dan van andere banken. Het aandeel ING sloot woensdag op 12,45 euro. Bron: ABM Financial News

