Shell rondt verkoop belang Permian af

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips afgerond. Dat maakte het energieconcern donderdag bekend. De verkoop levert 9,5 miljard dollar in contanten op. Shell zal 7 miljard dollar daarvan uitkeren aan aandeelhouders, waarvan 1,5 miljard dollar in aandeleninkopen. Hoe de rest wordt teruggegeven zal begin 2022 worden aangekondigd. Bron: ABM Financial News

