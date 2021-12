VEON rondt verkoop netwerktorens af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) VEON heeft de verkoop van zijn mobiele netwerktorens in Rusland aan Service-Telecom afgerond. Dit maakte het telecombedrijf met een notering op het Damrak woensdag bekend. VEON maakte de deal in september van dit jaar bekend. Voor de verkoop van de torens ontving VEON omgerekend 817 miljoen euro. De koper betaalt VEON een EBITDA-multiple van 11,7. De desinvestering toont volgens het telecombedrijf de voortdurende focus op actief portefeuillebeheer en het streven om de waarde van de portefeuille te vergroten. Bron: ABM Financial News

