General Motors verhoogt winstverwachtingen licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft woensdag de winstverwachtingen voor heel het jaar opwaarts bijgesteld. Dit maakte CFO Paul Jacobson van General Motors bekend tijdens een conferentie van Credit Suisse. De automaker mikt voor heel dit jaar nu op een winst voor belastingen van circa 14 miljard dollar, waar eerder nog werd gemikt op de bovenkant van de bandbreedte van 11,5 tot 13,5 miljard dollar. De ontwikkelingen in het vierde kwartaal zijn volgens Jacobson sterker dan verwacht, waarbij hij de consumentenvraag naar auto's als "solide" bestempelde. Bovendien nemen de tekorten van halfgeleiders af. "De consumentenmarkt blijft sterk", aldus Jacobson. "Alle seinen staan op groen." Bron: ABM Financial News

