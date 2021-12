Olieprijs toch verder gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs kon woensdag de winsten van eerder op de dag niet vasthouden en sloot lager.

De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,9 procent lager op 65,57 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit is het laagste niveau in meer dan drie maanden.

Woensdag kwam de bevestiging dat de eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus is geconstateerd in de Verenigde Staten bij iemand die op 22 november terugkeerde van een trip naar Zuid-Afrika.



De olieprijs werd ook gedrukt door cijfers van het Energy Information Administration, die wezen op de sterkste stijging van de Amerikaanse olieproductie in achttien maanden. Ook bleek dat de vraag naar benzine afgelopen week flink is gedaald, al kan dat te maken hebben gehad met de viering van Thanksgiving.

Inmiddels kan men spreken van een 'bear market', of een markt die is omgeslagen van een stijgende naar een dalende trend, nu de olieprijs in enkele dagen tijd met meer dan 20 procent is gedaald.

"De daling van de olieprijs richting het einde van de handelsdag heeft vooral te maken met de groeiende zorgen over de coronacrisis en de angst dat de nieuwe omikronvariant de economie en oliemarkt zal schaden", aldus analist Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors.

Oliebeleggers kijken vooral uit naar donderdag, wanneer oliekartel OPEC en aangesloten landen een beslissing nemen over de huidige productieniveaus. Sommige analisten verwachten dat OPEC+ mogelijk kortstondig zal stoppen met het geleidelijk verhogen van de olieproductie met 400.000 vaten per dag, gezien de recente daling van de olieprijzen.