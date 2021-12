Beursblik: ABN AMRO verlaagt koersdoel Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het koersdoel voor Accell verlaagd van 47,50 naar 46,50 euro met een onveranderd Outperform advies. De bank verlaagde de omzettaxatie met 2,5 procent en die voor de EBIT met 2,9 procent, met het oog op de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Met deze nieuwe ramingen zit ABN AMRO 2 en 11 procent onder de consensus voor 2021. Maar ook voor 2022 gingen de taxaties omlaag, met 1,7 procent voor de omzet en 1,2 procent voor de EBIT. De problemen met de aanvoerketen zal Accell volgens de bank deels kunnen opvangen met prijsverhogingen. Ook zal de verkoopmix gunstig uitpakken denkt de analist. Het aandeel Accell daalde woensdag 6,7 procent naar 35,95 euro. Bron: ABM Financial News

