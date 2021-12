Bestuurders Deliveroo verkopen aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Bestuurders Will Shu en Adam Miller van Deliveroo verkopen een deel van hun aandelen in de maaltijdbezorger om hun belastingen te kunnen betalen. Dit maakte Deliveroo woensdagavond bekend. De verkoop van de aandelen aan institutionele beleggers zal vermoedelijk direct plaatsvinden. De verkoopprijs zal via een versnelde boekprocedure tot stand komen. In principe geldt op de aandelenbelangen van Shu en Miller een lock-up, maar daarop kan een uitzondering worden gemaakt als de verkoop nodig is om aan belastingverplichtingen te voldoen. Bron: ABM Financial News

