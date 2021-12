Breedgedragen winsten op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is woensdag met een nette winst gesloten. De AEX eindigde 1,7 procent hoger op 790,70 punten. "Opluchting door een opmerking van de WHO dat de impact van de nieuwe omikronvariant lijkt mee te vallen", denkt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. Het is echter nog te vroeg volgens Schutte om de vlag uit te hangen. Hij rekent de komende dagen dan ook nog wel op de nodige beweging. Verder is het afwachten tot de volgende rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, nadat voorzitter Jerome Powell dinsdag liet weten dat het wellicht nodig is om sneller te taperen. "En de markt houdt niet van deze onzekerheid", zo benadrukte Schutte. Verder neemt in de laatste weken van het jaar ook de liquiditeit af. "We hebben een topjaar achter de rug en niemand wil dan aan het einde nog extra risico op zijn boek nemen. Zo raakt de markt leger en leger" merkte Schutte op. De aandacht ging verder uit naar de inkoopmanagers. In de eurozone bleek de industrie in november iets harder gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie steeg in november van 58,3 naar 58,4. Een voorlopige indicatie wees op 58,6. "Een sterk cijfer maskeert hoe zwaar de marktomstandigheden op dit moment zijn voor fabrikanten", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. De vraag is goed, maar de problemen in de aanvoerketen worden in hoog tempo groter, aldus de econoom. Corona blijft een donderwolk boven de markt, waarschuwt Williamson. In de VS wezen de cijfers Markit op een kleine groeivertraging, maar die van ISM lieten een versnelling zien. Verder kwam er uit de VS nog een meevallend banenrapport van ADP. Vrijdag volgt het officiële rapport. De euro/dollar handelde op 1,1328 en olie werd ruim 3,5 procent duurder. De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week wat gedaald, maar de benzinevoorraden juist gestegen. Donderdag vergadert OPEC+. Stijgers en dalers In de AEX ging Prosus aan de leiding met een koerswinst van 5,2 procent. ASML en Signify wonnen 4,8 en 3,9 procent. Ook de financials en de grondstoffen deden het goed. Zo steeg Aegon 3,5 procent en ArcelorMittal en Shell 2,9 en 2,0 procent. De grootste dalers waren Heineken en IMCD, die 0,6 en 1,7 procent inleverden. In de AMX ging Basic-Fit 4,4 procent hoger en won Air France-KLM 3,4 procent. Dit zijn aandelen die veel te verliezen hebben als het tot strenge lockdowns komt, aldus Schutte. Als die uitblijven, dan vertaalt zich dit direct in hogere koersen. Vopak en Intertrust leverden 2,8 en 7,5 procent in. CVC Capital Partners heeft de overnamegesprekken met Intertrust beëindigd, nadat er andere kapers op de kust bleken. ForFarmers nam de leiding in de AScX. Het aandeel steeg 10,3 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Omgerekend gaat het om 15 procent van het aandelenkapitaal, aldus Degroof Petercam. Vermoedelijk is de verkoopdruk die ontstond doordat APG afscheid nam van het belang in ForFarmers vrijwel voorbij, aldus Degroof, dus het inkoopprogramma zal voor de nodige steun zorgen. De marktomstandigheden blijven evenwel lastig, aldus de bank. Ook TomTom wist de weg naar boven goed te vinden en won 7,7 procent. “Opvallend, maar geen nieuws”, aldus Schutte. Avantium daalde 3,0 procent en Accell 6,7 procent na een rapport van ABN AMRO waarin de taxaties en het koersdoel voor de fietsenfabrikant werden verlaagd. Het lokaal genoteerde Onward Medical profiteerde van een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. De beursnieuweling won liefst 20,7 procent. TIE Kinetix steeg 4,8 procent. Partinc meldde voor het eerst een belang in TIE, van 9 procent. Tussenstanden Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Amsterdamse Damrak wonnen de Amerikaanse beurzen circa 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.