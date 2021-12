Wolters Kluwer rondt desinvestering Amerikaanse onderwijsactiviteiten af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft de desinvestering van de education-activiteiten in de Verenigde Staten afgerond. Dit maakte het databedrijf woensdagmiddag bekend. Het bedrijf zal de opbrengst van de transactie, omgerekend 60 miljoen euro na belastingen, gebruiken voor een aandeleninkoop om het effect op de winst per aandeel te beperken, zo werd al eerder bekendgemaakt. De inkoop vindt plaats tussen 2 december en 29 december. In totaal zal Wolters Kluwer dan voor in totaal 410 miljoen euro aan aandelen hebben ingekocht dit jaar. De verkochte activiteiten waren in 2020 winstgevend en goed voor een omzet van 33 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

