ExxonMobil aast op winstverdubbeling

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ExxonMobil wil de winst en kasstroom in 2027 hebben verdubbeld ten opzichte van 2019. Dit maakte de Amerikaanse oliereus woensdag bekend. Jaarlijks wil Exxon 20 tot 25 miljard dollar investeren. Meer dan 90 procent van de investeringsplannen voor de tak Upstream zullen een rendement van meer dan 10 procent genereren bij een olieprijs van minder dan 35 dollar per vat. Daarbij wil Exxon de komende jaren 15 miljard dollar steken in projecten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het bedrag zal over een periode van zes jaar worden geïnvesteerd. Overigens zal Exxon al dit jaar de doelstelling voor het verminderen van broeikasgas halen, 4 jaar eerder dan verwacht. Bij de laatste kwartaalupdate eind oktober, meldde Exxon al dat het volgend jaar start met het inkopen van eigen aandelen. Daarvoor is 10 miljard dollar gereserveerd. De inkoop zal 12 tot 24 maanden duren. Ook verhoogde Exxon voor het 39ste jaar op rij het dividend. Het aandeel ExxonMobil lijkt 2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

