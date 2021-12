Wall Street opent vermoedelijk hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan woensdag, na een paar erg volatiele dagen, in het groen van start. De futures noteerden rond lunchtijd circa 0,8 procent hoger. "We verwachten dat de markt geleidelijk zijn focus verlegt van omikron naar positieve groei- en winstcijfers, waardoor aandelen hun opwaartse trend kunnen hervatten", zei CIO Mark Haefele van UBS. Dit pakt volgens hem vooral positief uit voor Japanse en Europese aandelen, energie en financials. Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. Dinsdagavond nabeurs kwamen Hewlett Packard en GlobalFoundries nog met cijfers en vanmiddag is het de beurt aan Constellation Brands. De macro-agenda is goed gevuld, met onder meer een banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, twee inkoopmanagersindices voor de industrie, de bouwuitgaven in oktober en de wekelijkse olievoorraden. De inkoopdata voor Europa en Japan zagen er goed uit, maar die voor de Chinese industrie wezen weer op een kleine krimp. De euro/dollar handelde op 1,1320 en olie wordt bijna 5 procent duurder. Bedrijfsnieuws Hewlett Packard zag de winst hard stijgen dankzij een juridische overwinning op Oracle. De omzet steeg licht. De outlook voor heel 2021 werd herhaald. Het aandeel opent ruim een procent lager. GlobalFoundries verraste positief, met een omzetgroei en zwarte cijfers. Het aandeel opent vermoedelijk tot 2 procent in het rood. BioNTech lijkt lager te gaan openen, ondanks dat CEO CEO Ugur Sahin tegen Reuters zei dat zijn samen met Pfizer ontwikkelde vaccin vermoedelijk goed beschermd tegen de omikronvariant. Slotstanden De Dow Jones-index sloot dinsdag 1,9 procent lager op 34.483,72 punten, de S&P500-index verloor 1,9 procent tot 4.567,00 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,55 procent tot 15.537,69 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.