Video: Corona deze winter minder groot risico Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Sterk stijgende Covid-19-besmettingen vormen deze winter een neerwaarts risico voor de Europese groei. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in gesprek met ABM Financial News. "Gelukkig zijn er tot nu toe veel minder sterfgevallen dan bij vorige golven, maar de snelle toename van het aantal besmettingen dwingt regeringen ertoe nieuwe beperkingen in te voeren." De nieuwe maatregelen zijn tot dusverre grotendeels beperkt gebleven tot de zwaarst getroffen regio's en zijn vaak bedoeld om vaccineren aan te moedigen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft over het algemeen onder eerdere pieken, maar verdere beperkingen van de mobiliteit zijn niet uitgesloten nu de winter ingaat, denkt Juvyns. "Ons basisscenario gaat ervan uit dat de gevolgen voor de bedrijvigheid beter beheersbaar zullen zijn dan afgelopen winter, vooral dankzij de hogere immuniteit, hoewel nieuwe virusvarianten duidelijk een risicofactor blijven." De gevolgen van stijgende besmettingscijfers voor de inflatie zijn minder duidelijk. Nieuwe beperkingen kunnen volgens JPMorgan de opwaartse prijsdruk in Covid-19-gevoelige dienstensectoren helpen verlichten, maar de druk op de toch al hoge goederenprijzen nog opvoeren. Klik hier voor: Corona deze winter minder groot risico Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.