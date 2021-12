Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger en lijken even op adem te willen komen na de stevige bewegingen van de afgelopen drie handelsdagen waarin het monetaire beleid en corona elkaar bestreden om de meeste aandacht.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 467,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 15.322,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,4 procent met een stand van 6.812,25 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,4 procent naar 7.155,92 punten.

Volgens ING is het negatieve sentiment onder beleggers de afgelopen dagen gezien alle onzekerheid weliswaar begrijpelijk, maar de bank denkt daarbij ook dat de kans op een harde lockdown marginaal is. Dit betekent dat de economische schade beperkt zal blijven tot enkele sectoren, die niet sterk vertegenwoordigd zijn op de mondiale effectenbeurzen.

Voorlopig lijkt de markt vandaag nog het meeste te willen reageren op de bevestigingen van de inkoopmanagersindices van de industrieën in Europa, die zonder uitzondering in november groei vertoonden, in afwachting van de banengroei in de private sector van de Verenigde Staten in november, ingeschat op 506.000.

Verder staan ook in de Verenigde Staten twee inkoopmanagersindices voor de industrie van Markit en ISM op het programma en daarnaast de bouwuitgaven in oktober en de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 4,6 procent in het groen op 69,23 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 72,62 dollar werd betaald, een stijging van 4,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1328. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1321 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1311 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft woensdag de outlook voor de middellange termijn herhaald en houdt vertrouwen in zijn vaccinkandidaten. Het bedrijf neemt verder voor een onbekend bedrag Origimm Biotech over. Het aandeel noteerde 0,5 procent hoger in koers.

In tegenstelling tot dinsdag kleurden de belangrijkste aandelenkoersen groen, in Parijs onder aanvoering van veertien aandelen die meer dan 2 procent konden bijschrijven. Stellantis was de blikvanger met een plus van 4,2 procent. Het aandeel Eurofins was dat in het bescheiden rode veld met een verlies van 4,9 procent.

In Frankfurt noteerden elf aandelen meer dan 2 procent hoger met een plus van 3,7 procent voor het aandeel Volkswagen. Het aandeel Hellofresh zag de koers met 5,7 procent onderuit gaan en ook die van het aandeel Sartorius zakte meer dan 5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het groen.

De Dow Jones-index sloot dinsdag 1,9 procent lager op 34.483,72 punten, de S&P500-index verloor 1,9 procent tot 4.567,00 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,55 procent tot 15.537,69 punten.