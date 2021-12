Valuta: markt maakt fragiele pas op de plaats Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag na veel volatiliteit weer stevig boven de 1,13 dollar in een fragiele markt. "De beweging van de dollar zal vandaag afhangen van de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector in november", zegt marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als de groei stevig beter uitvalt dan verwacht, dan verwachten we dat de euro weer onder de 1,13 dollar kan duiken", aldus Mevissen. Mevissen blikte woensdag nog even terug op de woorden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell. "Daaruit bleek dat de Fed kiest voor beteugeling van de inflatie, waarmee de verwachting toeneemt dat het taperprogramma nog wel eens sneller kan worden afgerond dan in halverwege 2022", aldus Mevissen. De diverse inkoopmanagersindices van de industrieën in Azië en Europa over november boden in de definitieve metingen een redelijk bemoedigend beeld met vrijwel overal groeiversnellingen. Alleen China vertraagde iets met een index op 49,9. Vanmiddag wordt voor de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector 506.000 banen verwacht tegen 571.000 in oktober. Verder staan in de Verenigde Staten de twee inkoopmanagersindices voor de industrie van Markit en ISM op het programma en daarnaast de bouwuitgaven in oktober en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1338 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8507 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3326 dollar. Bron: ABM Financial News

