Arcelor, Shell en financials leiden herstel AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde woensdag aan het einde van de ochtend in het groen. De AEX steeg 0,9 procent naar 784,70 punten, waarbij de winsten breed gedragen waren. Beleggers hebben volgens investment manager Simon Wiersma van ING een hekel aan onzekerheid, en dat verklaart de hoge volatiliteit. "Hoewel wij geen virologen zijn, en dus ook niet precies kunnen inschatten wat de impact van omikron zal zijn, gaan we er vooralsnog van uit dat we geen strenge lockdowns krijgen. De economische schade kan zo beperkt blijven tot een aantal sectoren, zoals de reis-en vrijetijdssector. Die hebben meestal geen grote vertegenwoordiging op de wereldwijde aandelenbeurzen", aldus Wiersma. De aandacht ging verder uit naar de inkoopmanagers. In de eurozone bleek de industrie in november iets harder gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie steeg in november van 58,3 naar 58,4. Een voorlopige indicatie wees op 58,6. "Een sterk cijfer maskeert hoe zwaar de marktomstandigheden op dit moment zijn voor fabrikanten", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. De vraag is goed, maar de problemen in de aanvoerketen worden in hoog tempo groter, aldus de econoom. Corona blijft een donderwolk boven de markt, waarschuwt Williamson. De Chinese industrie bleek vannacht een klein stapje terug te hebben gedaan, terwijl de Japanse industrie op stoom blijft, aldus Markit. De euro/dollar noteerde op 1,1325. Olie werd procenten duurder, na de prijsval op dinsdag. Vanmiddag staan de Amerikaanse olievoorraden op de rol en morgen volgt een bijeenkomst van OPEC+. Stijgers en dalers In de AEX gaan grondstoffen en financials aan de leiding. ArcelorMittal en Royal Dutch Shell winnen 2,8 en 2,9 procent, terwijl Aegon en ASR 3,3 en 2,4 procent stijgen. IMCD en Wolters Kluwer zijn de grootste dalers met verliezen van 1,6 en 1,7 procent. In de AMX gaat Air France-KLM 4,4 procent hoger en wint Galapagos 3,7 procent. Vopak en Intertrust dalen 1,6 en 5,0 procent. CVC Capital Partners heeft de overnamegesprekken met Intertrust beëindigd, nadat er andere kapers op de kust bleken. ForFarmers neemt de leiding in de AScX. Het aandeel stijgt 11,3 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Omgerekend gaat het om 15 procent van het aandelenkapitaal, aldus Degroof Petercam. Vermoedelijk is de verkoopdruk die ontstond doordat APG afscheid nam van het belang in ForFarmers vrijwel voorbij, aldus Degroof, dus het inkoopprogramma zal voor de nodige steun zorgen. De marktomstandigheden blijven evenwel lastig, aldus de bank. Wereldhave wint 1,9 procent, maar Avantium en Accell dalen 3,3 en 6,0 procent. Het lokaal genoteerde Onward Medical stijgt 5,5 procent. Kepler Cheuvreux is de beursnieuweling gaan volgen met een koopadvies. TIE steeg 4,8 procent. Partinc meldde een belang van 9 procent in TIE. Bron: ABM Financial News

