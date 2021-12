Degroof Petercam verlaagt koersdoel Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 46,00 naar 38,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Michael Roeg. Na de recente kwartaalcijfers herzag Roeg zijn taxaties. Per saldo verlaagde de analist zijn winstramingen met 10 tot 15 procent. Flow Traders verdient volgens Roeg in 2021 2,96 euro per aandeel. Dat daalt in 2022 naar 2,91 euro, om vervolgens in 2023 weer te stijgen naar 3,51 euro. Het aandeel Flow Traders daalt woensdag 1,0 procent naar 30,48 euro. Bron: ABM Financial News

