AMG sluit nieuwe leningen af voor 550 miljoen dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft twee nieuwe leningen afgesloten van in totaal 550 miljoen dollar. Dit maakte de producent van speciale metalen en mineralen woensdag bekend. Het gaat om een lening van 350 miljoen dollar met een looptijd van zeven jaar en een lening van 200 miljoen dollar met een looptijd van vijf jaar. Deze twee nieuwe leningen vervangen twee bestaande kredietfaciliteiten. Dit gebeurde volgens AMG tegen "aantrekkelijke prijzen". De looptijd van de schulden is met de nieuwe leningen ook verlengd. Bron: ABM Financial News

