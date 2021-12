Beursblik: Kepler Cheuvreux geeft koopadvies voor Onward Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux is begonnen met het volgen van Onward Medical met een koopaanbeveling en een koersdoel van 14,50 euro. Dit blijkt woensdagochtend uit een rapport van de broker. De analisten zijn van mening dat Onward op schema ligt met de ontwikkeling van twee apparaten. Daarbij worden veelbelovende klinische resultaten behaald. Voor de VS en de EU verwacht Kepler vanaf 2023 omzet, die in 2031 is gestegen tot ongeveer 400 miljoen euro. Daarbij zal Onward in 2028 op het niveau van EBIT breakeven zijn. Volgens de analisten gaan de aandelen profiteren van een sterke nieuwsstroom en een groeiend momentum op het gebied van neurostimulatie. Het aandeel Onward reageerde woensdagochtend positief op de koopaanbeveling en steeg met 9,8 procent tot 9,99 euro. Bron: ABM Financial News

