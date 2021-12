Update: CVC stopt overnamegesprekken met Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners heeft de overnamegesprekken met Intertrust beëindigd. Dit maakte CVC woensdag bekend. CVC wilde Intertrust combineren met zijn eigen TMF Group. Daarvoor was het bereid 18,00 euro per aandeel Intertrust neer te tellen. Inmiddels hebben zich echter andere geïnteresseerden gemeld, zo liet Intertrust op 22 november weten, waarbij de biedingen opliepen tot 22 euro per aandeel. Het aandeel Intertrust sloot dinsdag op 20,40 euro. Woensdag leverde het aandeel, op een groene beurs, 5,3 procent in op 19,30 euro. Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

