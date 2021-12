Veel groene koersen op Damrak, Prosus en ArcelorMittal winnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals verwacht, met winst van start gegaan. De AEX steeg 0,8 procent naar 783,44 punten. In de AEX noteerden vrijwel alle aandelen hoger. Aan kop gingen Prosus en ArcelorMittal met winsten oplopend tot bijna 2 procent. Philips leverde licht in na een koersdoelverlaging en Unilever en Adyen daalden circa een half procent. In de AMX steeg Galapagos 2,2 procent en AMG 2,1 procent. Intertrust verloor 5,1 procent nadat CVC zei de overnamegesprekken te hebben beëindigd. Bij de smallcaps viel ForFarmers op. Dat won bijna 10 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Accell verloor 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

