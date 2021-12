Groeitempo Nederlandse industrie omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de Nederlandse industrie is in november afgenomen. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van Markit en Nevi. De index voor de Nederlandse industrie daalde in november van 62,5 naar 60,7. Hoewel de index daarmee nog altijd op een stevige groei wijst, is het ook de vijfde daling van de index in zes maanden. "Door lockdowns in havens en fabrieken in Azië lopen levertijden nog altijd op", zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. "Hoewel vaccins in hoog tempo worden toegediend, verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus zich snel, waaronder de omikron-variant, die waarschijnlijk zal leiden tot verdere ontregeling van toeleveringsketens." De stijging van de verkoopprijzen nam voor de derde maand op een rij toe en bereikte hiermee een nieuwe recordhoogte, aldus Nevi. Aanstaande vrijdag volgt de definitieve inkoopmanagersindex voor de dienstensector. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

