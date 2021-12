Value8-deelneming Kersten lijft Orthesebouw in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8-deelneming Kersten heeft Orthesebouw ingelijfd. Dit maakte Value8 woensdag bekend. Bert Stevens Orthesebouw uit Oldenzaal is een specialist op het gebied van de vervaardiging van ortheses: aanpassingen aan de hulpmiddelen om ze aan te passen aan de client met een fysieke beperking. Het gaat dan om bijvoorbeeld zittingen van rolstoelen en scootmobielen, maar ook steunen voor arm, been en hoofd en andere aanpassingen behoren tot het assortiment. Het bedrijf heeft onder meer voor de Paralympische roeiploegen van Rio de Janeiro en Tokyo de ortheses gemaakt. Orthesebouw heeft twaalf medewerkers en is goed voor een jaaromzet van circa 1,2 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

