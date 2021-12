Sanofi herhaalt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft woensdag de outlook voor de middellange termijn herhaald en houdt vertrouwen in zijn vaccinkandidaten. Dit maakte de Franse farmaceut voorbeurs kenbaar. Sanofi gaat, gerekend vanaf 2018 tot en met 2025, nog altijd uit van een omzetgroei van 5 tot 10 procent voor de vaccindivisie, en houdt ook vast aan de doelstelling, gerekend vanaf 2018 in tien jaar tijd de omzet uit vaccins ruimschoots te hebben verdubbeld. De pijplijn van Sanofi bevat momenteel tien kandidaatvaccins die in 2025 toepasbaar moeten zijn. De Franse farmaceut organiseert vandaag een gelegenheid voor beleggers om de strategie van de onderneming verder uit te lichten. Bron: ABM Financial News

