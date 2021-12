Groene opening op Damrak in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag met winst van start. Circa een uur voor de opening noteerde de future op de AEX 1,3 procent hoger. Het is vooralsnog een volatiele week gebleken, met maandag een stevig herstel na de koersval van vrijdag, op dinsdag weer gevolgd door een nieuwe verkoopgolf. De markt is vooral bezorgd over de nieuwe coronavariant uit Zuid-Afrika. De vraag is in hoeverre de bestaande vaccins tegen deze nieuwe variant beschermen. In dat opzicht was er goed nieuws van de topman van BioNTech. Hij meent dat het vaccin dat samen met Pfizer werd ontwikkeld vermoedelijk een sterke bescherming biedt tegen de omikron-variant. "De recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de opkomst van de omikron-variant zorgen voor neerwaartse risico's voor de werkgelegenheid, de economie en leiden tot meer onzekerheid ten aanzien van de inflatie", zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dinsdag voor de Senaat. De Fed lijkt zelf niet langer meer te geloven dat de hoge inflatie tijdelijk is. Powell waarschuwde dat de verstoringen die de inflatie aanjagen nog tot ver in 2022 zullen aanhouden. "Tussen de regels lezend, lijkt het erop dat Powell zich dramatisch meer zorgen is gaan maken over het risico van aanhoudend hoge inflatie, en daarom de obligatie-opkopen van de Fed sneller wil beëindigen", zei Matt Weller van Forex.com. En die gedachte deed handelaren op de verkoopknop drukken, zag Weller. De aandacht gaat vandaag uit naar de inkoopmanagers. De Japanse industrie blijkt in november iets harder gegroeid, terwijl de Chinese industrie een fractionele krimp liet zien. Later vandaag volgen deze cijfers van Markit nog voor de Europese landen en de VS. Ook is er een banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat vrijdag wordt gevolgd door het officiële rapport. De euro/dollar handelde woensdagochtend op 1,1332. Olie werd duurder, nadat de olieprijs dinsdagavond nog flink lager eindigde. Vanmiddag staan de wekelijkse voorraden in de VS op de agenda. Donderdag komt OPEC+ bijeen. Bedrijfsnieuws ForFarmers gaat tussen 2 december en eind 2023 voor maximaal 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Corbion plaatste met succes achtergestelde US Private Placement Notes bij vier institutionele beleggers voor een bedrag van 100 miljoen euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Philips van 42,00 naar 36,00 euro. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot dinsdag 1,9 procent lager op 34.483,72 punten, terwijl de breder samengestelde S&P500 index ook 1,9 procent daalde naar 4.567,00 punten. Techbeurs Nasdaq beperkte het verlies tot 1,6 procent, op 15.537,69 punten. Bron: ABM Financial News

