'Vaccin Pfizer beschermt vermoedelijk goed tegen omikron'

(ABM FN-Dow Jones) Farmaceuten Pfizer en BioNtech zijn er van overtuigd dat hun coronavaccins ook beschermen tegen de nieuwe omikronvariant. Dit zei BioNtech-CEO Ugur Sahin dinsdag tegen persbureau Reuters. BioNtech heeft momenteel een kort onderzoek lopen naar de werkzaamheid van zijn vaccins tegen de nieuwe variant en de CEO gaf dinsdag aan dat het waarschijnlijk is dat gevaccineerden voldoende zijn beschermd tegen omikron. Sahin voegde wel toe te verwachten dat er iets aan beschermingsvermogen verloren gaat tegen milde en matige vormen van omikron en dat het nu nog lastig is om in te schatten hoeveel er in deze gevallen wordt ingeleverd. De uitspraken van de CEO lijken haaks te staan op de waarschuwing van sectorgenoot Moderna, die eerder deze week aangaf dat het vaccin van het bedrijf duidelijk minder goed beschermt tegen de nieuwste coronavariant. Bron: ABM Financial News

