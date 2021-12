Sanofi neemt Origimm Biotech over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft een akkoord bereikt over de overname van het Oostenrijkse biotechbedrijf Origimm Biotech. Dit maakte het Franse farmaceutische bedrijf woensdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te melden. Origimm is een private onderneming en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van vaccins en medicijnen tegen huidziekten en -aandoeningen, zoals acne, en is volgens Sanofi een goede aanvulling op de eigen activiteiten op dit gebied. De overname wordt in de komende dagen afgerond, aldus Sanofi. Bron: ABM Financial News

