Corbion plaatst met succes achtergestelde lening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft met succes achtergestelde US Private Placement Notes geplaatst bij vier institutionele beleggers. Dit maakte Corbion woensdags voorbeurs bekend. De emissie van 100 miljoen euro bestaat uit twee tranches, één van 16 miljoen euro tegen een vaste couponrente van 1,77 procent en één van 84 miljoen euro tegen een vaste couponrente van 2,01 procent. De looptijden zijn respectievelijk 5 en 7 jaar. De opbrengsten worden door Corbion aangewend voor de aflossing van bedragen opgenomen in het kader van de huidige Revolving Credit Facility van 300 miljoen euro en voor algemene bedrijfsdoeleinden. "Deze plaatsing zorgt voor een verdere optimalisatie van het looptijdprofiel van de uitstaande schuld van Corbion", aldus de onderneming. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.