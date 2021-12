ForFarmers gaat eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers gaat voor maximaal 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dit maakte de veevoerspecialist woensdag voorbeurs bekend. ForFarmers doet dit naar eigen zeggen om onder meer om de balans efficiënter te maken. Het inkoopprogramma is "in lijn met de aankondiging van ForFarmers op 2 november een mededeling te doen over een alternatieve kapitaalallocatie, naast de toen uitgesproken intentie een dividend per gewoon aandeel uit te keren dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020". Het inkoopprogramma van eigen aandelen start op 2 december 2021 en zal eindigen op 31 december 2023, tenzij het inkoopprogramma eerder is voltooid. Bron: ABM Financial News

