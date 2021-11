GlobalFoundries boekt winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel van GlobalFoundries stond hoger in de handel nabeurs op dinsdag, nadat de maker van siliconenwafers voor andere bedrijven positief verraste met zijn eerste kwartaalrapport als beursgenoteerd bedrijf. De aandelen stegen 2 procent, na een daling van 1,8 procent in de reguliere handel. Het aandeel ging een maand geleden voor 47 dollar naar de beurs en staat nu op een koerswinst van 47 procent. Het bedrijf meldde een nettowinst van 5 miljoen dollar in het derde kwartaal, tegen een verlies van 293 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst was 0,07 dollar per aandeel. De omzet steeg naar 1,7 miljard dollar, van 1,1 miljard een jaar eerder.

Analisten hadden vooraf gerekend op een klein verlies en een omzet van 1,7 miljard, dus de meevaller was niet zo heel groot. Het bedrijf, gevestigd in de staat New York, draait op volle toeren door de mondiale tekorten aan microchips. "We verwachten meer omzet- en winstgroei in het vierde kwartaal", zei CEO Thomas Caulfield. Outlook GlobalFoundries rekent op een aangepaste winst per aandeel van 0,09 tot 0,13 dollar, op een omzet van 1,8 miljard tot 1,83 miljard dollar in het vierde kwartaal. Analisten zitten gemiddeld op 0,09 dollar winst en 1,8 miljard dollar omzet. Bron: ABM Financial News

