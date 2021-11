Hewlett Packard profiteert van claim tegen Oracle Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het vierde kwartaal een miljardenwinst geboekt dankzij meevallende resultaten en een gewonnen rechtszaak tegen Oracle. De winst steeg van 157 miljoen dollar naar 2,55 miljard dollar, dankzij de uitspraak in de zaak tegen Oracle. De zaak ging om de schade die Hewlett Packard leed omdat Oracle stopte met het ondersteunen van Itanium-processoren. De winst per aandeel was 1,91 dollar. Aangepast voor bijzondere posten was dit 0,52 dollar. De claim droeg 1,76 dollar per aandeel bij aan de winst. De omzet steeg van 7,21 miljard naar 7,35 miljard dollar. CEO Antonio Neri wees op een sterk orderboek. De uitdagingen in de aanvoerketens zullen zeker nog tot de tweede helft van het nieuwe boekjaar duren, zei hij. "De digitale transformatie is duidelijk versneld. We leven in een digitale economie en data is het nieuwe vermogen." Analisten rekenden vooraf op een iets sterkere omzet van 7,38 miljard dollar. De winst was wel hoger dan verwacht. Het jaarresultaat kwam uit op 3,43 miljard dollar winst op een omzet van 27,8 miljard dollar. Een jaar eerder leed Hewlett-Packard nog 322 miljoen dollar verlies op een omzet van 27,0 miljard dollar. Outlook Hewlett Packard bevestigde zijn winst- en omzetverwachtingen voor het jaar. Het bedrijf wil het komende jaar voor 500 miljoen dollar aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

