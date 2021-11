Olieprijs keldert verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag opnieuw fors lager gesloten, op zorgen over een economische vertraging door de nieuwe coronavirusvariant omikron. Inmiddels kan men spreken van een 'bear market', of een markt die is omgeslagen van een stijgende naar een dalende trend, nu de olieprijs in enkele dagen tijd met meer dan 20 procent is gedaald. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 5,4 procent lager op 66,18 dollar op de New York Mercantile Exchange. Ook Brent-olie voor februari daalde ruim 5 procent tot 69,34 dollar. "De olieprijs kreeg een dubbele stoot te verwerken, van de zorgen van de CEO van Moderna over de effectiviteit van de huidige vaccins bij de Omikron-variant en van de Fed, die de verwachting van renteverhogingen naar voren haalde en zo de dollar omhoog joeg", zei Edward Moya van Oanda. "Energiehandelaren zitten waarschijnlijk de komende weken een afwachtende houding aannemen, tot er een duidelijker beeld is van hoe erg de lockdowns en reisbeperkingen zullen worden met deze nieuwe variant van het coronavirus. De vraag naar olie op de korte termijn is een gigantisch vraagteken." Robbie Fraser van Schneider Electric merkte op dat de oliemarkt maandenlang de risico's van de pandemie naast zich heeft neergelegd. "De reactie op Omicron is een sterk herinnering dat varianten en regionale trends in besmettingen een grote bron van potentiële neerwaarts risico voor de olieprijs blijven." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.