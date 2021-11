Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, door terugkerende zorgen over het omikron-virus, een nieuwe variant van het coronavirus, dat de wereldeconomie een nieuw tik dreigt te geven omdat de huidige vaccins er mogelijk minder goed tegen werken.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 462,96 punten, de Duitse DAX verloor 1,2 procent tot 15.100,13 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,8 procent lager op 6.721,16 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.059,45 punten.



CEO Stéphane Bancel van Moderna zei tegen de Financial Times dat de bestaande vaccins vermoedelijk minder effectief zijn tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus en dat het maanden kan duren voordat er op grote schaal nieuwe vaccins zijn.

"Iedereen vraagt zich af wat het effect van deze variant op de wereldeconomie zal zijn, nu de beperkende maatregelen al worden opgevoerd voor de vierde golf en de grenzen steeds sneller sluiten", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve Jerome waarschuwde de Amerikaanse Senaat dat de nieuwe Omikron-variant de verstoringen in de aanvoerketen kunnen verergeren. Deze verstoringen droegen al bij aan een forse stijging van de inflatie. Verder stijgende inflatie en loondruk kan de Fed in een moeilijke positie brengen, zei Powell. Volgens hem moet de Fed niet meer spreken van een "tijdelijk" hoge inflatie, aangezien de prijsstijgingen nog tot ver in 2022 kunnen aanhouden.

Powell zei ook dat het mogelijk nodig is om sneller te taperen, maar dat een besluit daarover afhangt van inkomende economische data over de inflatie en arbeidsmarkt in de VS. Voor beleggers waren de opmerkingen genoeg om naast virusvrees ook last te krijgen van rentevrees.

Economisch nieuws was er over de inflatie van de consumentenprijzen in de eurozone, die in november naar 4,9 procent opliep, van 4,1 procent in oktober. Economen rekenden op 4,5 procent. Hogere energieprijzen zijn de grote boosdoener. In Frankrijk bleef de inflatie beperkt tot 2,6 procent. Dit land wekt veel nucleaire energie op.

De Duitse werkloosheid daalde in november van 5,4 naar 5,3 procent.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde van 111,6 naar 109,5 in november, meldde Conference Board. De inkoopmanagersindex van Chicago over november liet een sterker dan verwachte vertraging zien in november. De Amerikaanse huizenprijzen stegen in september minder hard, maar nog altijd met 18 procent op jaarbasis in de tien grootste stedelijke regio's.

De olieprijs daalde fors. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 4,3 procent tot 67,00 dollar. Brent-olie werd 3,9 procent goedkoper op 70,33 dollar. De aardgasprijs daalde 7 procent.



De euro/dollar leverde de eerdere stijging deels in op 1,1268. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1327 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1280 op de borden.

Bedrijfsnieuws



In de EuroStoxx 50 sloten vrijwel alle aandelen lager en veruit de meeste aandelen verloren meer dan 3 procent, tot wel 12 procent voor sommige.

Vliegtuigbouwer Airbus was de grootste verliezer, met 11 procent koersverlies, samen met Safran dat bijna 3 procent verloor.

De Spaanse banken Santander en BBVA moesten het ook ontgelden en sloten 9 procent lager. Ook de Spaanse kledingreus Inditex was een gebeten hond met 9 procent koersverlies.

Technologiereuzen Adyen en ASML - beide in Amsterdam genoteerd - hielden de verliezen nog beperkt tot minder dan een half procent.

In Brussel was AB InBev de sigaar. De bierbrouwer verloor 9 procent in waarde.

Ook de grondstoffensector moest het ontgelden. Aperam daalde ruim 5 procent en Solvay bijna 6 procent.

Vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield ging ook diep in het rood en sloot 12 procent lager, terwijl autofabrikanten Stellantis en Renault 10 en 11 procent inleverden in Parijs.

In Frankfurt waren Delivery Hero - maaltijdbezorgers profiteren van lockdowns - en internetkledingverkoper Zalando zeldzame winnaars op deze bloedrode beursdag.

EasyJet leed het afgelopen gebroken boekjaar minder verlies, maar voelde de coronacrisis nog wel. Het aandeel verloor 1,7 procent. Sowieso hadden luchtvaartmaatschappijen het dinsdag lastig, nu het luchtruim weer dreigt te sluiten door de nieuwe virusvariant. Het aandeel International Airlines Group verloor 2,6 procent, Lufthansa daalde 2,5 procent en het aandeel Air France-KLM, dat nog een adviesverlaging kreeg van HSBC, sloot bijna 3 procent lager.

In Parijs en Frankfurt stond het gros van de koersen van de hoofdaandelen onder de slotnoteringen van maandag, met in Parijs tien plussen en in Frankfurt zes. Het aandeel Schneider Electric, genoteerd in Parijs, was de enige die met een winst van ruim 3 procent een plus van meer dan twee procent kon laten zien. Schneider kwam met nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn en die werden goed ontvangen. Michelin won ruim 1,5 procent.



Tussenstanden Wall Street

Wall Street noteerde flink lager. De S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq verloren zo'n 2 procent.