AEX opnieuw bevangen door virusvrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag toch weer gedaald, nadat maandag sprake was van wat herstel. Bij een slot van 777,39 punten verloor de AEX dinsdag 1,2 procent.

Topman Stéphane Bancel van vaccinmaker Moderna waarschuwde in een interview met Financial Times dat bestaande vaccins wellicht niet voldoende beschermen tegen omikron, de nieuwste variant van het coronavirus.

"Met het marktsentiment dat zo kwetsbaar is als het momenteel is, komt dit over als zeer onzorgvuldig om dit zo vroeg te zeggen, zelfs als we rekening houden met het feit dat hij de CEO van een bedrijf dat niet alleen het vaccin produceert, maar er ook enorm veel geld mee heeft verdiend", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets, die wees op meer voorzichtige uitspraken van de Universiteit van Oxford, waar men benadrukte dat er nog geen bewijs is dat vaccins niet beschermen tegen een ernstig ziekteverloop.

Kijkend naar het verloop van de AEX sinds de ontdekking van de nieuwe coronavariant, is die met een daling van 830 naar 780 punten steil verlopen, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. En het gevaar is "voorlopig nog niet geweken", meent hij.

"Op de weg naar boven komt de AEX nu wel een aantal hordes tegen. Vooral in de regio 800-810 punten ligt veel weerstand gevormd door voormalige toppen en bodems", waarschuwt Blekemolen.

Richting de slot werden de markten nog even extra opgeschrikt door uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Amerikaanse Senaat. Powell zei dat het gepast is om sneller taperen te overwegen gezien de huidige staat van de Amerikaanse economie. Een besluit daarover wordt echter pas genomen na het evalueren van actuele data over de arbeidsmarkt en inflatie. Later deze week staan twee Amerikaanse banenrapporten op de agenda.

Verder waarschuwde de Fed-voorzitter dat de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de opkomst van de omikron-variant neerwaartse risico's voor de werkgelegenheid en economie creëren en dat er ook meer onzekerheid ontstaat over hoe de inflatie zich verder zal ontwikkelen.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de inflatie in de eurozone in november is uitgekomen op 4,9 procent op jaarbasis. De kerninflatie noteerde op 2,6 procent. In Nederland stegen de consumentenprijzen met 5,6 procent in november.

Verder daalden zowel de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago als het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1278. WTI-olie werd ruim 4 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

ING steeg in de AEX bijna een half procent. Ook elders in Europa wonnen bankaandelen. Techaandelen deden het ook aardig: koploper Besi won bijna een 1 procent en Prosus steeg licht.

IMCD daalde 1 procent na een verkoopadvies van Degroof Petercam.

Just Eat Takeaway daalde ruim 5 procent en Heineken was hekkensluiter met een verlies van bijna 6 procent.

Vopak voerde de AMX aan met een plus van meer dan 1 procent. Dalende olieprijzen spelen de opslagspecialist in de kaart. Handelaren slaan hun olie wellicht op in afwachting van hogere prijzen. Inpost eindigde onderaan met en verlies van ruim 4,5 procent. Air France-KLM verloor bijna 3 procent. HSBC zette een verkoopadvies op het luchtvaartaandeel.

Bij de kleine fondsen zat Avantium in de lift, na een koopadvies van Berenberg. Het aandeel steeg bijna 7 procent. Accsys steeg 1,5 procent en NSI ruim 2 procent. ForFarmers sloot de rij met een verlies van meer dan 5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen zo'n 1,5 procent in het rood.