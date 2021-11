TomTom presenteert nieuwe partners Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een serie nieuwe partners voor zijn IndiGO ecosysteem aangekondigd. Access Company, Amazon Alexa, ART, Bosch, Cerence, Cinemo, Digital Charging Solutions, Faurecia Aptoide Automotive, HARMAN, iHeartRadio, Intellias, Microsoft, en Rightware werden door de Nederlandse navigatiespecialist als zogeheten launching partners gepresenteerd. TomTom IndiGO is volgens de navigatiespecialist het eerste open digitale softwareplatform voor het dashboard in auto's. Autofabrikanten en software-ontwikkelaars kunnen hiervan gebruik maken. "We hebben in de loop der jaren geleerd dat softwareontwikkeling voor voertuigen traag en duur kan zijn voor autofabrikanten. TomTom IndiGO is het perfecte antwoord op de behoeften van onze klanten", liet TomTom in een toelichting op de lancering van het project weten. Het aandeel TomTom wint dinsdagmiddag 2,9 procent. Bron: ABM Financial News

