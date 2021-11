Ook Wall Street richting rode opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen wisten maandag nog deels te herstellen van de coronazorgen die voor het weekend de kop op staken, maar de virusvrees lijkt dinsdag weer helemaal terug. Richting de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 bijna een procent lager. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zitten beleggers momenteel in een achtbaan. "De grootste zorg onder beleggers en handelaren is of de huidige vaccins effectief zijn en hoe gevaarlijk de nieuwe variant is", aldus Aslam. De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag dat er geen reden tot paniek is met betrekking tot de omikron-variant. Hij verwacht dan ook geen nieuwe lockdowns om een eventuele uitbraak te beteugelen. Topman Stéphane Bancel van vaccinmaker Moderna waarschuwde echter dat bestaande vaccins wellicht niet voldoende beschermen tegen omikron. "Er was maar één opmerking van de topman van Moderna voor nodig om de markten te laten ontsporen. De markten haten onzekerheid en dat is precies wat we nu hebben", aldus Russ Mould van AJ Bell. Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor Amerikaanse huizenprijzen, de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten zoals gemeten door the Conference Board. Verder komt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve aan het woord. Zijn verklaring voor de Senaat is echter al gepubliceerd. "De recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de opkomst van de Omikron-variant zorgen voor neerwaartse risico's voor de werkgelegenheid, de economie en leiden tot meer onzekerheid ten aanzien van de inflatie", aldus Powell. "Toenemende zorgen over het virus kunnen ertoe leiden dat werknemers minder geneigd zijn om naar het werk te gaan, hetgeen het herstel van de arbeidsmarkt zal vertragen en de verstoringen in de aanvoerketen zal verergeren." Hoewel de Fed nog altijd verwacht dat de inflatie volgend jaar gaat dalen, waarschuwt Powell wel dat de verstoringen die de inflatie aanjagen nog tot ver in 2022 zullen aanhouden. De euro/dollar noteert vanmiddag ruim een half procent hoger op 1,1370. WTI-olie is 3,5 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Aandelen uit de luchtvaart-, reis- en entertainmentsector staan dinsdag onder druk vanwege de zorgen dat de omikron-variant zal zorgen voor nieuwe lockdowns. Bedrijven die daar van profiteren, zoals maaltijdbezorgers en softwarebedrijven die thuiswerken faciliteren, lijken een hogere opening tegemoet te gaan. Moderna lijkt ruim 2 procent lager te gaan openen, na de opmerkingen van zijn CEO. Het bedrijf liet dit weekend nog weten dat het binnen anderhalve maand een vaccin tegen omikron zou kunnen ontwikkelen. Het aandeel steeg maandag dan ook 12 procent. Regeneron waarschuwde dinsdag ook dat zijn antlichamenbehandeling mogelijk minder effectief is tegen omikron. Het aandeel lijkt 2 procent te verliezen bij de opening. Pfizer, dat maandag nog 3 procent daalde, noteert in de voorbeurshandel ruim 1 procent hoger. BioNTech daalt voorbeurs 6 procent. Sectorgenoot Merck daalde maandag meer dan 5 procent na een adviesverlaging van Citigroup. Dinsdag buigt het adviescomité van de FDA zich over de coronapil van het bedrijf. De werkzaamheid zou een stuk lager zijn dan aanvankelijk gedacht. Het aandeel lijkt dinsdag licht lager te gaan openen. Facebook, inmiddels bekend als Meta Platforms, moet zijn social mediabedrijf Giphy weer verkopen, omdat de overname uit 2020 de concurrentie in het Verenigd Koninkrijk schaadt. Dit heeft de Britse Competition and Markets Authority vastgesteld. Het aandeel Meta lijkt dinsdag bijna een procent lager te openen. Dinsdag nabeurs openen Hewlett Packard en GlobalFoundries de boeken. Slotstanden De S&P 500 won maandag 1,3 procent bij een slot van 4.655,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,7 procent en eindigde op 35.135,94 punten en Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 15.782,83 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.