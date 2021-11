Facebook moet Giphy weer verkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook, inmiddels bekend als Meta Platforms, moet zijn social mediabedrijf Giphy weer verkopen, omdat de overname uit 2020 de concurrentie in het Verenigd Koninkrijk schaadt. Dit heeft de Britse Competition and Markets Authority geoordeeld. Meta nam animatieplatform Giphy in mei 2020 over voor 315 miljoen dollar, waarna de Britse toezichthouder een mededingingsonderzoek startte. Het CMA heeft nu geconcludeerd dat door de overname Giphy er te weinig concurrentie overblijft en dat zowel gebruikers als bedrijven in de VK door de overname schade lijden. In augustus kwam de mededingingsautoriteit al tot een soortgelijke voorlopige conclusie. Meta gaf dinsdag in een verklaring aan het niet eens te zijn met het oordeel. "We bestuderen het besluit en overwegen alle opties, inclusief een beroep", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.