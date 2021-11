Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager, nadat van diverse kanten twijfel werd geuit omtrent de gevolgen van de nieuwste coronavariant.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 1,1 procent op 460,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,5 procent naar 15.049,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,3 procent met een stand van 6.686,05 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 1,1 procent naar 7.029,22 punten.

CEO Stéphane Bancel van Moderna liet in een gesprek met de Financial Times doorschemeren dat de bestaande vaccins vermoedelijk minder effectief zijn tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. Hij zei dat het nog maanden kan duren voordat er op grote schaal nieuwe vaccins kunnen worden gemaakt.

"Iedereen vraagt zich af wat het effect van deze variant op de wereldeconomie zal zijn, nu de beperkende maatregelen al worden opgevoerd met het oog op de vierde golf en de grenssluitingen steeds sneller gaan", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Daarnaast brengt de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell later vandaag voor de Amerikaanse Senaat in een rede naar voren dat de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus de verstoringen in de aanvoerketen, die hebben geleid tot een forse opleving van de inflatie, kan verergeren. De tekst van die toespraak was dinsdag vroeg al leesbaar.

In Frankrijk liepen de consumentenprijzen in november op jaarbasis met 2,6 procent op tegen een inflatie van 2,4 procent op jaarbasis in oktober. De inflatie in de eurozone bedroeg in november 4,9 procent. In oktober was dit 4,1 procent en in september 3,4 procent. De verwachting van economen voor november lag op 4,5 procent.

De Duitse werkloosheid liet in november een verdere daling zien, op aangepaste basis nu naar 5,3 procent tegen 5,4 procent in oktober.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de huizenprijzen over september, de inkoopmanagersindex van Chicago over november en het consumentenvertrouwen zoals dat wordt gemeten door het onderzoeksbureau The Conference Board, eveneens over november, op de agenda. Het optreden van Powell voor de Senaat, samen met de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, vindt vanmiddag om 16.00 uur plaats.

Olie noteerde dinsdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,8 procent in het rood op 68,00 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 71,19 dollar werd betaald, eveneens een daling van 2,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1367. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1327 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1280 op de borden.



Bedrijfsnieuws

EasyJet heeft in afgelopen gebroken boekjaar het verlies wat teruggebracht, maar werd nog steeds flink geraakt door de coronacrisis. De koers van het aandeel noteerde 2,5 procent lager. Sowieso hadden luchtvaartmaatschappijen het dinsdag lastig. Het aandeel International Airlines Group verloor 2,9 procent, Lufthansa daalde 0,2 procent en het aandeel Air France-KLM, dat nog een adviesverlaging kreeg van HSBC, daalde 3,9 procent in koers.

In Parijs en Frankfurt stond het gros van de koersen van de hoofdaandelen onder de slotnoteringen van maandag, met in Parijs zes plussen en in Frankfurt zeven. Het aandeel Schneider Electric, genoteerd in Parijs, was de enige die met een winst van 2,0 procent een plus van meer dan een procent kon laten zien. Schneider kwam met nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn en die werden goed ontvangen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood.

De S&P 500 won maandag op het slot 1,3 procent op 4.655,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,7 procent en eindigde op 35.135,94 punten en Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 15.782,83 punten.