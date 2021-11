Valuta: dollar in de greep van nieuwe coronavariant

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag flink boven de 1,13 dollar en daarmee bevindt de euro zich voor de twee keer in een paar dagen tijd boven deze grens.

"Het lijkt er op dat de valutamarkt met de aanstaande speech van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell voor de Senaat twijfelt aan de houdbaarheid van de vooruitzichten voor het rentebeleid van het beleidsorgaan", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.

Powell brengt later vandaag in een rede naar voren dat de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus de verstoringen in de aanvoerketen, die hebben geleid tot een forse opleving van de inflatie, kan verergeren. De tekst van die toespraak was dinsdag vroeg al leesbaar.

Vanochtend tussen de 03.00 en 04.00 uur kwam de euro boven de 1,1300 dollar, waarna de stijging uitbreidde naar het huidige niveau.

Van der Meer hield tot voor kort rekening met een risico-averse markt, waarmee de dollar, samen met de yen en de Zwitserse frank, de munt is die marktpartijen willen hebben. "Die afkeer zien we op de valutamarkt nu niet terug, omdat de markt naar het zich laat aanzien laat leiden door het vooruitzicht dat de Fed terughoudender kan worden met het voornemen de rente te verhogen."

Van der Meer schat in dat de euro, afhankelijk van hoe het nieuws rondom de nieuwe coronavariant zich verder ontwikkelt, nog ruimte heeft tot 1,1450 dollar. "Macro-economische data lijken voorlopig even van ondergeschikt belang, tenzij de huidige zorgen over de omikron-variant duidelijk afnemen", aldus de handelaar van Ebury dinsdag. "Tot dat moment blijft de markt onrustig", aldus Van der Meer.

De onzekerheid over de nieuwe Omikron-variant en het gebrek aan informatie over de besmettelijkheid daarvan, betekent dat de marktreactie op nieuws van de gezondheidsautoriteiten beide kanten kan uitschieten. "We verwachten dat de correlatie tussen risicoaversie en de euro, de Amerikaanse dollar en opkomende markten blijft bestaan totdat die onzekerheid afneemt."

De Japanse industriële productie liep in oktober met 1,1 procent op, maar bleef daarmee wel beduidend achter bij de overheidsprognoses. Voor november wordt een verdere stijging van de productie verwacht.

De Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie, zoals deze wordt gemeten door de overheid van het land, duidde voor november weer op een lichte groei met een index van 50,1. Daarvoor was 49,6 voorzien. Woensdag volgen de cijfers van Markit.

In Frankrijk liepen de consumentenprijzen in november op jaarbasis met 2,6 procent op tegen een inflatie van 2,4 procent op jaarbasis in oktober. De inflatie in de eurozone bedroeg in november 4,9 procent. In oktober was dit 4,1 procent en in september 3,4 procent. De verwachting van economen voor november lag op 4,5 procent.

De Duitse werkloosheid liet in november een verdere daling zien, op aangepaste basis nu naar 5,3 procent tegen 5,4 procent in oktober.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de huizenprijzen over september, de inkoopmanagersindex van Chicago over november en het consumentenvertrouwen zoals dat wordt gemeten door het onderzoeksbureau The Conference Board, eveneens over november, op de agenda.

Het optreden van Powell voor de Senaat, samen met de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, vindt vanmiddag om 16.00 uur plaats.

De euro noteerde dinsdag 0,6 procent hoger op 1,1359 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8504 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,4 procent en noteerde op 1,3359 dollar.