AEX zakt verder weg: ruim 1% in de min

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte dinsdag gedurende de ochtend opnieuw weg, vanwege oplopende zorgen over de nieuwe coronavariant. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,3 procent tot 776,99 punten. CEO Stéphane Bancel van Moderna liet in een gesprek met de Financial Times doorschemeren dat de bestaande vaccins vermoedelijk minder effectief zijn tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. Hij zei dat het nog maanden kan duren voordat er op grote schaal nieuwe vaccins kunnen worden gemaakt. "Het marktsentiment verslechterde direct na het nieuws", zagen analisten van UniCredit. Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen stelde dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken welke economische gevolgen de nieuwe variant zal hebben. De bank blijft nog steeds positief over aandelen. "Er zijn de afgelopen maanden meerdere virusvarianten opgedoken, die ook allemaal een Griekse letter als naam kregen, maar uiteindelijk geen bijkomende problemen hebben veroorzaakt. Stel dat Omikron de huidige vaccins grotendeels omzeilt, dan nog is de situatie fundamenteel verschillend met die van maart 2020", aldus Aben, erop wijzend dat veel mensen inmiddels zijn gevaccineerd. Overheden en centrale banken komen volgens Aben bovendien met steun als Omikron grote negatieve economische impact heeft. "Centrale banken zullen hun plannen voor het terugschroeven van het huidige ruime geldbeleid dan naar verwachting uitstellen. Ook hier leert de ervaring dat beleggers hieruit moed putten", aldus Aben. Vanmiddag zal voorzitter Jerome Powell tijdens een speech waarschuwen voor de gevolgen van de Omikron-variant voor de inflatie. Door de nieuwe variant zullen de verstoringen in de aanvoerketen langer aanhouden, verwacht Powell, en daarmee de hogere inflatie ook. "De daling vanochtend op de beurzen laat zien dat het sentiment deze week vermoedelijk extreem onvoorspelbaar blijft, totdat we een duidelijk beeld krijgen van de nieuwe coronavariant", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1364. De olieprijzen liepen met 2,4 procent terug. Op macro-economisch vlak bleek de Duitse werkloosheid in november weer te zijn afgenomen, terwijl de Franse inflatie in een hoger tempo steeg. Stijgers en dalers Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdaandelen verloren de grondstoffenfondsen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell 1,7 tot 3,1 procent. Just Eat Takeaway.com leverde 2,9 procent in. In de AMX verloren Inpost en Air France-KLM tot 4,3 procent. Flitshandelaar Flow Traders won juist 1,5 procent. In de AScX verloor ForFarmers 4,0 procent. Avantium profiteerde van een koopaanbeveling van Berenberg en steeg 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

