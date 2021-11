Degroof Petercam zet IMCD op verkooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het advies voor IMCD verlaagd naar Reduceren, maar het koersdoel ging wel van 150,00 naar 170,00 euro.

IMCD heeft volgens analist Luuk van Beek een "uitstekende" autonome omzetgroei gerealiseerd van 14 procent in de eerste negen maanden van dit jaar. Na twee jaar van ondermaatse groei, toont IMCD nu een duidelijk versnelling, aldus de analist.

IMCD gaf geen inzicht in hoe de autonome groei momenteel is verdeeld over volume, mix en prijs, maar liet wel weten dat het de hogere kosten kon doorberekenen aan klanten. "IMCD is ervan overtuigd dat de buitengewone marktomstandigheden aanhouden in 2022. Dit neemt niet weg dat de vergelijkingsbasis uitdagender wordt", waarschuwde Van Beek.

In het tweede kwartaal profiteerde IMCD nog van een zeer gemakkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van een jaar eerder, toen er sprake was van krimp, terwijl in IMCD in het derde kwartaal van 2020 een kleine autonome groei boekte. In het vierde kwartaal van 2020 was de groei alweer 5 procent, zo merkte Van Beek op. "We verwachten dan ook dat de autonome omzetgroei zal afnemen, maar wel blijft steken op een solide niveau van 7 procent in 2022."

De waardering van iMCD is stevig, volgens Van Beek, waarbij de waarderingsratio's voor IMCD ook nog eens veel sneller stegen dan die voor sectorgenoten.

Het aandeel IMCD koerste dinsdagochtend 1,0 procent lager op 196,10 euro.