Aegon benoemt Astrid Jakel als Chief Risk Officer

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zal Astrid Jäkel per 1 maart 2022 als Chief Risk Officer benoemen. Dit maakte de verzekeraar dinsdag bekend. Jäkel komt over van consultant Oliver Wyman. CEO Lard Friese roemde haar bijna 20 jarige ervaring in het vak. Jäkel volgt Allegra van Hövell-Patrizi op. Zij werd in juni 2021 benoemd tot CEO Aegon Nederland. Bron: ABM Financial News

