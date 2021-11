Vrijwel hele AEX kleurt rood

Hij zit al dertig jaar in Zuid-Afrika als arts en is voorlopig niet van plan om terug te keren. ,,De administratieve belasting, de invloed van de zorgverzekeraars en de politiek op de gezondheidszorg is in Nederland te groot,” zegt Apeldoorner Hugo Tempelman vanuit de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, zo’n 200 kilometer boven Johannesburg. ,,De ziektenoden uit de maatschappij zijn niet meer bepalend. En dat zie je in Nederland terug in een zwalkend coronabeleid.”



We leggen contact vanwege de nieuwe coronavariant die vanuit Zuid-Afrika de wereld in zijn greep houdt op dit moment. Tempelman is in Zuid-Afrika nauw betrokken bij de aanpak van de coronacrisis en doet onderzoek naar het virus. Hij zag al snel dat er iets aan zat te komen, begin deze maand.



Wat zag u gebeuren?



,,Tussen 12 en 20 november zagen we opeens afwijkingen. We werken met achttien laboratoria nauw samen. De monitoring van covid-19 is hier zeer goed. Bij twaalf besmettingsgevallen bleek het om een nieuwe variant te gaan, die we nu kennen als de omikronvariant. Al snel zagen we dat het zich snel kon verspreiden: we zien dat het virus zich nu al terug op vier continenten. Dat is zorgelijk. Maar ik wil benadrukken dat we nog niet veel weten. Daar moet onderzoek naar gedaan worden. Tot die tijd: houd het hoofd koel. De eerste signalen zijn dat de omikronvariant zich sneller verspreidt, maar niet tot ernstige gezondheidsklachten leidt. Er is hier niet één persoon overleden aan de nieuwe variant en er zijn geen ic-opnames.”



Toch lijkt de wereld op zijn kop te staan vanwege weer een nieuwe variant. Paniekvoetbal wat u betreft?



,,Ja. Ik heb nog nooit een ploeg zien winnen met paniekvoetbal. Dat is wat mij betreft hier aan de orde. Je kan niet van lockdown naar lockdown leven. Dat lijkt de politiek zich in Nederland niet te realiseren. Ga ervan uit dat het virus blijft en dat we in de toekomst er meer zullen tegenkomen. Wat ik nu zie is politiek uit de heup schieten door Zuid-Afrika af te sluiten van de wereld. Terwijl we juist in een heel vroeg stadium onze bevindingen hebben gedeeld. Niet om paniek te zaaien, maar om onze bezorgdheid te delen: ‘Jongens pas op, er is hier wat aan de hand, maar we weten nog niet wat het is.’ Dat signaal wordt beloond door dit land te isoleren, terwijl we te maken hebben met een mondiaal probleem.”