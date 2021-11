Berenberg zet Avantium op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is begonnen met het volgen van Avantium en gaf een koopadvies met een koersdoel van 5,20 euro af. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de zakenbank. Volgens analist Priyanka Patel wil Avantium het eerste bedrijf zijn die een 'groene' plasticfles op de markt brengt. Die PEF-fles wordt vervaardigt met de YXY-technologie van Avantium gebaseerd op plantaardige suikers. In 2030 voorziet de analist een omzet van meer dan 200 miljoen euro voor Avantium, met een "aantrekkelijke" EBITDA-marge van ongeveer 30 procent dankzij de verkoop van licenties voor zijn technologie. Wel waarschuwt Patel dat om dit alles te kunnen verwezenlijken, er een nieuwe FDCA fabriek moet worden gebouwd, waarvoor de financiering nog altijd niet rond is. Het aandeel Avantium sloot maandagavond op 3,44 euro. Bron: ABM Financial News

