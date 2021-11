AEX start naar verwachting flink lager door zorgen omicron-variant

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting fors lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,4 procent.

De futures reageerden vanochtend onder meer negatief op de publicatie van een interview van de Financial Times met de topman van Moderna, Stéphane Bancel, waarin hij aangaf dat bestaande vaccins veel minder effectief zijn in de bestrijding van de nieuwe omicron-variant van het coronavirus. Een goed werkend vaccin kan bovendien nog maanden op zich laten wachten, denkt Bancel.

Ook werd maandagavond laat de tekst bekend gemaakt van een toespraak die de voorzitter van de Federal Reserve, Jerom Powell, later vandaag zal houden voor de senaat. Powell zal zeggen dat de nieuwe omicron-variant een risico voor de economie betekent, terwijl het de onzekerheid over de de al te hoge inflatie vergroot. De bankier vreest dat de verstoringen die de inflatie aanjagen, nog tot ver in 2022 aanhouden.

Het nieuwe virus heeft ondertussen ook Azië bereikt. In Australië werden 5 gevallen gerapporteerd en het kabinet in Canberra komt vandaag in een spoedzitting bijeen. In Singapore werden 2 gevallen gemeld. Hongkong voert ondertussen een toegangsverbod voor niet-ingezetenen uit steeds meer verschillende landen in.

De Hang Seng index in Hongkong koerste vanochtend aanvankelijk nog nipt in het groen, maar de hoofdgraadmeter noteert inmiddels 2,3 procent lager. Ook de olieprijs staat in de Aziatische handel met een daling van 3,4 procent flink onder druk. Maandagavond in New York steeg de olie-future juist nog met 2,6 procent.

Beurzen lieten maandag herstel zien

Maandag won de AEX nog 0,7 procent op een slot van 787,01 punten, na een daling op vrijdag van 3,2 procent, toen duidelijk werd dat een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken.

Ook Wall Street koerste maandag onder aanvoering van technologie aandelen hoger. Techbeurs Nasdaq klom bijna 2 procent, terwijl de winst voor de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index beperkt bleef tot 0,7 procent. De futures noteren nu echter weer scherp lager.

“Vrijdag werd in paniek verkocht”, aldus Ipek Ozkardeskaya, senior analist bij Swissquote Bank. Beleggers hebben het weekend tijd gehad om even op adem te komen. Ook merkte Ozkardeskaya op dat vanwege Thanksgiving eind vorig week de handelsvolumes lager waren, wat de verliezen waarschijnlijk verergerde.

Nu wachten beleggers op meer duidelijkheid over de overdraagbaarheid en ernst van de omicron-variant en of de huidige vaccins effectief zijn. Sommige vermogensbeheerders vrezen dat de nieuwe variant de mondiale mobiliteit en het economisch herstel in gevaar brengen.

Anderen verwachten dat de economische gevolgen van de variant beperkt zullen blijven, omdat fabrikanten hun vaccins aanpassen zodat deze ook de nieuwe variant bestrijden.

“We weten dat in een situatie als deze de wind heel snel kan draaien. We kunnen één nieuwtje krijgen en [de markt duikt] opnieuw in het rood”, aldus Ozkardeskaya.

“Ondanks de onweerstaanbare aantrekkingskracht van buy-the-dip vanwege de twijfelachtige eerste indicaties over Omicron, zijn we slechts één negatief nieuwsbericht verwijderd van een terugkeer naar paniek”, waarschuwde Jeffrey Halley, senior marktanalist bij Oanda. Halley verwacht dat deze week de krantenkoppen de markten in beweging zullen brengen.

De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag dat er geen reden tot paniek is met betrekking tot de Omicron-variant. Hij verwacht dan ook geen nieuwe lockdowns als gevolg van een eventuele uitbraak.

Beleggers hebben vandaag vooral oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen, de Case Shiller huizenprijzenindex en de voorlopige inflatie in de eurozone in november.

Bedrijfsnieuws

SBM Offshore tekende een contract met het Braziliaanse Petrobras voor een lease- en operate contract van 22,5 jaar voor de FPSO Alexandre de Gusmão. In augustus dit jaar werd al bekend dat de twee partijen een intentieverklaring hadden getekend.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Aegon van 5,40 naar 6,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Verder gaf Berenberg een koopadvies met een koersdoel van 5,20 euro af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won maandag 1,3 procent op 4.655,27 punten, de Dow Jones index steeg 0,7 procent en eindigde op 35.135,94 punten en Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 15.782,83 punten.