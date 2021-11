Fed-voorzitter Powell waarschuwt voor risico's Omicron-variant

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus kan de verstoringen in de aanvoerketen, die hebben geleid tot een forse opleving van de inflatie, verergeren. Hiervoor waarschuwt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een speech later vandaag.

In de speech, waarvan de tekst al werd gepubliceerd, benadrukt Powell dat de nieuwe variant de Fed in een moeilijke positie kan brengen in de komende maanden als de inflatie verder zou aantrekken en lonen verder stijgen.

"De recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de opkomst van de Omicron-variant zorgen voor neerwaartse risico's voor de werkgelegenheid, de economie en leiden tot meer onzekerheid voor de inflatie", aldus Powell. "Toenemende zorgen over het virus kunnen ertoe leiden dat werknemers minder geneigd zijn om naar het werk te gaan, hetgeen het herstel van de arbeidsmarkt zal vertragen en de verstoringen in de aanvoerketen zal verergeren."

Powell wees er nogmaals op dat de inflatie ver boven de doelstelling van 2 procent ligt. In oktober kwam de inflatie in de VS nog uit op 5 procent. Verstoringen in de aanvoerketen hebben het fabrikanten moeilijk gemaakt om aan de sterke vraag te voldoen, zo merkte Powell op, terwijl de hoge energieprijzen en hogere huren ook bijdragen aan de inflatie.

De Fed verwacht nog steeds dat de inflatie "significant" zal dalen in het komende jaar als vraag en aanbod weer meer in balans komen. Wel waarschuwt de bankier dat de verstoringen die de inflatie aanjagen nog tot ver in 2022 zullen aanhouden.

Powell zei verder dat de arbeidsmarkt in hoog tempo verbetert. "De lonen stijgen in een stevig tempo." Toch is er nog het nodige te doen alvorens er sprake is van volledige werkgelegenheid, zo stelde de bankier.