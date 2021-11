Fastned opent vier oplaadstations in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft vandaag de eerste vier snellaadstations in Frankrijk geopend. Dit maakte de exploitant van snellaadstations dinsdag bekend. Het is de bedoeling dat er in de komende weken nog vijf stations volgen op de belangrijkste wegen tussen Parijs en Lyon. De ontwikkeling van de stations komt nadat Fastned een aanbesteding had gewonnen van het Franse tolwegbedrijf APRR/AREA. Fastned voegt hiermee een zesde land toe aan het Europese netwerk van snellaadstations. Bron: ABM Financial News

